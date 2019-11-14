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Киев сковали пробки: карта

Новости » Общество     14.11.2019 - 17:58
Киев сковали пробки: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение затруднено на обеих берегах города

В Киеве вечером в четверг, 14 ноября, образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

На правом берегу пробки образовались на улице Богатырской, проспекте Героев Сталинграда, улице Приозерной, улице Александра Архипенка, проспекте Степана Бандеры, улице Маршала Малиновского, улице Героев Днепра, улице Автозаводской, улице Луговой, проспекте Правды, улице Натальи Ужвий, улице Сирецкой, Бондарском переулке, улице Кирилловская, улице Куреневская, улице Елены Телиги, улице Юрия Илльенка, улице Дегтяревской, проспекте Победы, проспекте Валерия Лобановского, улице Сечевых Стрельцов, улице Глыбочицкая, улице Жилянская, бульваре Тараса Шевченко, улице Льва Толстого, улице Саксаганского, улице Крещатик, улице Институтская, улице Большая Житомирская, Набережном шоссе, улице Ярославов Вал, улице Набережно-Крещатицкая, улице Ярославская, Днепровском спуске, бульваре Леси Украинки, улице Лаврская, улице Николая Гринченка, бульваре Дружбы народов, улице Ивана Федорова, улице Саперно-Слободской, Вознесенском проулке, улице Ярославская, улице Волоская, улице Почайнинская.

Киев сковали пробки: картаТакже движение затруднено на Южном мосту, Гаванском мосту и мосту Метро.

На левом берегу пробки образовались на Харьковском шоссе, Днепровской набережной, проспекте Петра Григоренка, проспекте Николая Бажана, улице Анны Ахматовой, Дарницком шоссе, Броварском проспекте, улице Крайняя, бульваре Перова, улице Николая Закревского и Теодора Драйзера.

Киев сковали пробки: карта

Напомним, в Киеве с 7 ноября ограничили въезд грузовых автомобилей массой свыше 4,5 тонн. Грузовикам запретили двигаться по улицам Киева в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 17:00 до 20:00.

Кроме того, в Киеве с 13 по 20 ноября будет частично ограничено движение на улице Владимирская. Движение транспорта будет ограничено на участке от станции метро "Золотые ворота" до Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко.

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