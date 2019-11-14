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Київ скували пробки: карта

Новини » Суспільство     14.11.2019 - 17:58
Київ скували пробки: карта
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух ускладнено на обох берегах міста

У Києві ввечері у четвер, 14 листопада, утворилися численні пробки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

На правому березі пробки утворилися на вулиці Богатирській, проспекті Героїв Сталінграда, вулиці Приозерної, вулиці Олександра Архипенка, проспекті Степана Бандери, вулиці Маршала Малиновського, вулиці Героїв Дніпра, вулиці Автозаводській, вулиці Луговій, проспекті Правди, вулиці Наталії Ужвій, вулиці Сирецької, Бондарском провулку, вулиці Кирилівська, вулиці Куренівська, вулиці Олени Теліги, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Дегтярівській, проспекті Перемоги, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Січових Стрільців, вулиці Глибочицька, вулиці Жилянська, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Льва Толстого, вулиці Саксаганського, вулиці Хрещатик, вулиці Інститутська, вулиці Велика Житомирська, Набережному шосе, вулиці Ярославів Вал, вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Ярославська, Дніпровському узвозі, бульварі Лесі Українки, вулиці Лаврська, вулиці Миколи Грінченка, бульварі Дружби народів, вулиці Івана Федорова, вулиці Саперно-Слобідської, Вознесенському провулку, вулиці Ярославська, вулиці Волоская, вулиці Почайнинська

Київ скували пробки: картаТакож ускладнено рух на Південному мосту, Гаванському мосту і мосту Метро.

На лівому березі пробки утворилися на Харківському шосе, Дніпровській набережній, проспекті Петра Григоренка, проспекті Миколи Бажана, вулиці Анни Ахматової, Дарницькому шосе, Броварському проспекті, вулиці Крайня, бульварі Перова, вулиці Миколи Закревського та Теодора Драйзера.

Київ скували пробки: карта

Нагадаємо, в Києві з 7 листопада обмежили в'їзд вантажних автомобілів масою понад 4,5 тонн. Вантажівкам заборонили рухатися вулицями Києва в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00.

Крім того, в Києві з 13 по 20 листопада буде частково обмежено рух на вулиці Володимирська. Рух транспорту буде обмежено на ділянці від станції метро "Золоті ворота" до Національної опери України імені Тараса Шевченка.

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