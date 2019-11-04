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Киев сковали пробки: карта

Новости » Общество     04.11.2019 - 18:07
Киев сковали пробки: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение затруднено на Южному мосту, на проспекте Победы и Валерия Лобановского

В Киеве в понедельник вечером, 4 ноября, образовались многочисленные пробки на обоих берегах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps.

Как отмечается, на правом берегу пробки образовались на проспекте Победы, Тараса Шевченко, Валерия Лобановского, Леси Украинки, Набережном шоссе, бульваре Дружбы народов, улице Хрещатик, Набережно-Луговой, проспекте Степана Бандеры, Набережно-Крещатицкой, Почайнинцкой, Нижнем Валу, Богатырской, Кирилловской, Елены Телиги, Дехтягевской, Луговой, Бережанской, Ярослава Ивашкевича, Большой Окружной дороге, улице Новой, Воздухофлотском проспекте, улице Саксаганского, Жилянской, Льва Толстого, Шелковичной, Лаврской.

Также затруднено движение на Южном мосту, Северном мосту.

Киев сковали пробки: картаПробки также образовались на левом берегу, а именно на Днепровской набережной, проспекте Николая Бажана, Харьковской шоссе, улице Тепловозная, Дарницком шоссе, проспекте Петра Григоренка, Броварском проспекте, улице Гната Хоткевича, Братиславской, бульваре Перова и улице Коллекторной.

Киев сковали пробки: картаНапомним, с 1 ноября в Киеве ограничили максимальную скорость движения на автодорогах. Согласно новым требования, максимальная скорость автомобиля на дорогах в Киеве не должна превышать 50 км/ч.

Кроме того, с 5 ноября для проведения капитального ремонта закрывают пешеходный мост на пересечении проспекта Комарова и улицы Василенко. ремонтные работы будут проводиться из-за аварийного состояния пешеходного моста и продлятся до июня 2020 года.

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