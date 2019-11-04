Київ скували пробки: карта

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух ускладнено на Південному мосту, на проспекті Перемоги і Валерія Лобановського

В Києві у понеділок ввечері, 4 листопада, утворилися численні затори на обох берегах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Maps.

Як зазначається, на правому березі пробки утворилися на проспекті Перемоги, Тараса Шевченка, Валерія Лобановського, Лесі Українки, Набережному шосе, бульвару Дружби народів, вулиці Хрещатик, Набережно-Лугової, проспекті Степана Бандери, Набережно-Хрещатицькій, Почайнинцкой, Нижньому Валу, Богатирській, Кирилівської, Олени Теліги, Дехтягевской, Луговий, Бережанської, Ярослава Івашкевича, Великій Кільцевій дорозі, вулиці Новій, Повітрофлотському проспекті, вулиці Саксаганського, Жилянській, Льва Толстого, Шовковичній, Лаврської

Також ускладнений рух на Південному мосту, Північному мосту.

Пробки також утворилися на лівому березі, а саме на Дніпровській набережній, проспекті Миколи Бажана, Харківського шосе, вулиці Тепловозная, Дарницькому шосе, проспекті Петра Григоренка, Броварському проспекті, вулиці Гната Хоткевича, Братиславської, бульварі Перова і вулиці Колекторній.

Нагадаємо, з 1 листопада у Києві обмежили максимальну швидкість руху на автошляхах. Згідно з новим вимоги, максимальна швидкість автомобіля на дорогах у Києві не повинна перевищувати 50 км/ч.

Крім того, з 5 листопада для проведення капітального ремонту закривають пішохідний міст на перетині проспекту Комарова і вулиці Василенка. ремонтні роботи будуть проводитися з-за аварійного стану пішохідного мосту і триватимуть до червня 2020 року.