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Киев сковали пробки: карта

Новости » Общество     01.11.2019 - 08:23
Киев сковали пробки: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались на обоих берегах столицы

В Киеве утром пятницы, 1 ноября, образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google.

На правом берегу осложнения движения автотранспорта наблюдаются на проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, Набережном шоссе, улице Вадима Гетьмана, улице Елены Телиги, улице Богатырской, улице Набережно Рыбальской, проспекте Героев Сталинграда, бульваре Дружбы народов, Голосеевском проспекте и проспекте Валерия Лобановского.

Также пробки образовались на Южном, Дарницком, Северном мостах, а также на мосту Патона.

Киев сковали пробки: карта

На левом берегу пробки сковали Дарницкое шоссе, проспект Соборности, Броварской проспект, проспект Генерала Ватутина, улицу Оноре де Бальзака, улицу Гната Хоткевича и проспект Бажана.

Киев сковали пробки: карта

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 2 ноября ограничат движение автотранпорту на эстакаде Южного моста. Ограничения движения продлятся в период с 21:00 п'пятницу, 1 ноября, в 5 часов утра 2 ноября.

РБК-Украина писало, что в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской до 10 ноября.

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