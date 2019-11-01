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Київ скували затори: карта

Новини » Суспільство     01.11.2019 - 08:23
Київ скували затори: карта
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися на обох берегах столиці

У Києві вранці п'ятниці, 1 листопада, утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Google Maps.

На правому березі ускладнення руху автотранспорту спостерігаються на проспекті Перемоги, бульварі Тараса Шевченка, Набережному шосе, вулиці Вадима Гетьмана, вулиці Олени Теліги, вулиці Богатирській, вулиці Набережно Рибальській, проспекті Героїв Сталінграда, бульварі Дружби народів, Голосіївському проспекті та проспекті Валерія Лобановського.

Також затори утворилися на Південному, Дарницькому, Північному мостах, а також на мосту Патона.

Київ скували затори: карта

На лівому березі затори скували Дарницьке шосе, проспект Соборності, Броварський проспект, проспект Генерала Ватутіна, вулицю Оноре де Бальзака, вулицю Гната Хоткевича та проспект Миколи Бажана.

Київ скували затори: карта

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в ніч на 2 листопада обмежать рух автотранпорту на естакаді Південного мосту. Обмеження руху триватимуть у період з 21:00 п'ятниці, 1 листопада, до 5-ї години ранку 2 листопада.

Також РБК-Україна писало, що у центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській до 10 листопада.

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