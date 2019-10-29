Киев сковали пробки: карта

Во вторник вечером, 29 октября, в Киеве образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google maps.

Пробки на правом берегу

Движение автомобилей затруднено на улице Межигорская, на улице Набережно-Крещатицкая, на улице Нижний Вал, на улице Константиновская, на улице Верхний Вал, на проспекте Победы, на Большой Окружной дороге, на улице Елены Телиги, на улице Мостицкая.

Также движение затруднено на Тульской площади, на проспекте Генерала Ватутина, на улице Кирилловская, на улице Полярная, на улице Шахтерская, на улице Белорусская, на улице Юрия Ильенко, на улице Глубочицкая, на бульваре Тараса Шевченко.

Фото: скриншот пробок на правом берегу

Также пробки зафиксированы на мосту Метро, на Северном мосту, на Гаванском мосту, на Дарницком мосту и на мосту Патона.

Пробки на левом берегу

Пробки наблюдаются на Харьковском шоссе, на проспекте Петра Григоренко, на Днепровской набережной, Магнитогорском переулке, на улице Урловская, на Лесном массиве.

Фото: скриншот пробок на левом берегу

Напомним, в Киеве отменены 9 рейсов городской электрички. В утреннее время по причине актов вандализма отменены такие рейсы городской электрички: 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421.

Как сообщало РБК-Украина, в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать на улице.