Київ скували затори: карта

У вівторок ввечері, 29 жовтня, в Києві утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Google maps.

Затори на правому березі

Рух автомобілів ускладнено на вулиці Межигірська, на вулиці Набережно-Хрещатицька, на вулиці Нижній Вал, на вулиці Костянтинівська, на вулиці Верхній Вал, на проспекті Перемоги, на Великій Окружній дорозі, на вулиці Олени Теліги, на вулиці Мостицька.

Також рух ускладнено на Тульської площі, на проспекті Генерала Ватутіна, на вулиці Кирилівська, на вулиці Полярна, на вулиці Шахтарська, на вулиці Білоруська, на вулиці Юрія Іллєнка, на вулиці Глибочицька, на бульварі Тараса Шевченка.

Фото: скріншот затор на правому березі

Також зафіксовані пробки на мосту Метро, на Північному мосту, на Гаванському мосту, на Дарницькому мосту та на мосту Патона.

Затори на лівому березі

Затори спостерігаються на Харківському шосе, на проспекті Петра Григоренка, на Дніпровській набережній, на Магнітогорському провулку, на вулиці Урлівська, на Лісовому масиві.

Фото: скріншот затор на лівому березі

Нагадаємо, у Києві скасовано 9 рейсів міської електрички. У ранковий час внаслідок актів вандалізму скасовані такі рейси міської електрички: 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421.

Як повідомляло РБК-Україна, в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці.