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Киев сковали пробки: карта

Новости » Общество    23.10.2019 - 18:07
Киев сковали пробки: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались на обоих берегах

В Киеве во вторник вечером, 23 октября, образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

На правом берегу пробки образовались на улице Дорогожицкой, проспекте Победы, улице Дегтяревской, Антона Цедика, Выборгской, Гарматной, Вадима Гетьмана, Смоленской, проспекте Леся Курбаса, Валерия Лобановского и Воздухофлотском проспекте, улице Максима Кривоноса, Народной, бульваре Дружбы народов, улице Антоновича, Железнодорожном шоссе, Столичном шоссе, Наднепровском шоссе, бульваре Леси Украинки, улице Лаврская, Московской, Михаила Грушевского.

Также движение затруднено на Набережно-Крещатицкой, Богатырской, проспекте Степана Бандеры, улице Маршала Малиновского, Минском проспекте, улице Полярной, Автозаводском проулке, проспекте Правды, улице Луговой, Новозабарской, Бережанской, Кирилловской, Сирецкой, Куреневской, Елены Телиги.

Киев сковали пробки: картаФото: скриншот пробок на правом берегу

Также пробки наблюдаются Северном мосту, на Гаванском мосту, на мосту Метро, на Дарницком мосту.

Также затруднено движение на левом берегу, а именно Бориспольском шоссе, Харьковском переулке, улице Анны Ахматовой, Ревуцкого, проспекте Петра Григоренко, улице Тепловозной, Березневой, Дарницком шоссе, Днепровской набережной, улице Урловской, Здолбуновской, проспекте Николая Бажана и Харьковском шоссе.

Киев сковали пробки: картаФото: скриншот пробок на левом берегу

Напомним,в КГГА посоветовали киевским автомобилистам быть осторожными на дорогах во вторник, 22 октября. На магистралях прогнозируют слабую видимость, вызванную туманами. Видимость составит 200-500 м.

Как сообщало РБК-Украина, в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.

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