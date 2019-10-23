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Київ скували затори: карта

Новини » Суспільство    23.10.2019 - 18:07
Київ скували затори: карта
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися на обох берегах

У Києві у вівторок ввечері, 23 жовтня, утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

На правому березі затори утворилися на вулиці Дорогожицькій, проспекті Перемоги, вулиці Дегтярівській, Антона Цедика, Выборзкой, Гарматній, Вадима Гетьмана, Смоленської, проспекті Леся Курбаса, Валерія Лобановського та Повітрофлотському проспекті, вулиці Максима Кривоноса, Народної, бульварі Дружби народів, вулиці Антоновича, Залізничному шосе, Столичному шосе, Наднепровском шосе, бульварі Лесі Українки, вулиці Лаврська, Московська, Михайла Грушевського.

Також рух ускладнено на Набережно-Хрещатицькій, Богатирській, проспекті Степана Бандери, вулиці Маршала Малиновського, Мінському проспекті, вулиці Полярній, Автозаводському провулку, проспекті Правди, вулиці Луговій, Новозабарской, Бережанської, Кирилівської, Сирецької, Куренівської, Олени Теліги.

Київ скували затори: карта

Фото: скріншот затор на правому березі

Також пробки спостерігаються Північному мосту, на Гаванському мосту, на Мосту метро, на Дарницькому мосту.

Також ускладнений рух на лівому березі, а саме Бориспільському шосе, Харківському провулку, вулиці Анни Ахматової, Ревуцького, проспекті Петра Григоренка, вулиці Тепловозної, Березневой, Дарницькому шосе. Дніпровській набережній, вулиці Урлівська, Здолюуновской, проспекті Миколи Бажана та Харківському шосе.

Київ скували затори: карта

Фото: скріншот затор на лівому березі

Нагадаємо,в КМДА порадили київським автомобілістам бути обережними на дорогах у вівторок, 22 жовтня. На магістралях прогнозують слабку видимість, викликану туманами. Видимість становитиме 200-500 м.

Як повідомляло РБК-Україна, в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.

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