Киев сковали пробки: карта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались на обоих берегах

В Киеве во вторник вечером, 22 октября, образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

На правом берегу пробки образовались на улице Констянтиновской, Ярославской, Набережно-Крещатицкой, Богатырской, проспекте Степана Бандеры, улице Маршала Малиновского, Минском проспекте, улице Полярной, Автозаводском проулке, проспекте Правды, улице Луговой, Новозабарской, Бережанской, Кирилловской, Сирецкой, Куреневской, Елены Телиги, Николая Подвойского, Дорогожицкой, проспекте Победы, улице Дегтяревской, Парково-Сирецкой, Антона Цедика, Выборзкой, Гарматной, Вадима Гетьмана, Смоленской, проспекте Леся Курбаса, Валерия Лобановского и Воздухофлотском проспекте, улице Максима Кривоноса, Народной, бульваре Дружбы народов, улице Антоновича, Саперно-Слободской, Железнодорожном шоссе, Военном проезде, Столичном шоссе, Наднепровском шоссе, бульваре Леси Украинки, улице Лаврская, Московская, Михаила Грушевского.

Также пробки наблюдаются Северном мосту и Мосту метро.

Также затруднено движение на левом берегу, а именно Днепровской набережной, улице Урловская, Здолюуновской, проспекте Николая Бажана и Харьковском шоссе, Бориспольском шоссе, Харьковском переулке, улице Анны Ахматовой, Ревуцкого, проспекте Петра Григоренко, улице Тепловозной, Березневой, Раисы Окипной, Броварском проспекте, улице Крайняя, бульваре Петрова, улице Оноре де Бальзака и Дарницком шоссе.

Напомним, в КГГА посоветовали киевским автомобилистам быть осторожными на дорогах во вторник, 22 октября. На магистралях прогнозируют слабую видимость, вызванную туманами. Видимость составит 200-500 м.

Кроме того, на проспекте Николая Бажана частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтом дороги. Ограничение продлится 22 октября с 7:00 до 20:00 и 23 октября с 7:00 до 22:00. Речь идет об участке дороги на проспекте Бажана между Харьковской площадью и станцией метро "Харьковская".