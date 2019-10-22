ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Киев сковали пробки: карта

Новости » Общество    22.10.2019 - 18:25
Киев сковали пробки: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались на обоих берегах

В Киеве во вторник вечером, 22 октября, образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

На правом берегу пробки образовались на улице Констянтиновской, Ярославской, Набережно-Крещатицкой, Богатырской, проспекте Степана Бандеры, улице Маршала Малиновского, Минском проспекте, улице Полярной, Автозаводском проулке, проспекте Правды, улице Луговой, Новозабарской, Бережанской, Кирилловской, Сирецкой, Куреневской, Елены Телиги, Николая Подвойского, Дорогожицкой, проспекте Победы, улице Дегтяревской, Парково-Сирецкой, Антона Цедика, Выборзкой, Гарматной, Вадима Гетьмана, Смоленской, проспекте Леся Курбаса, Валерия Лобановского и Воздухофлотском проспекте, улице Максима Кривоноса, Народной, бульваре Дружбы народов, улице Антоновича, Саперно-Слободской, Железнодорожном шоссе, Военном проезде, Столичном шоссе, Наднепровском шоссе, бульваре Леси Украинки, улице Лаврская, Московская, Михаила Грушевского.

Киев сковали пробки: картаТакже пробки наблюдаются Северном мосту и Мосту метро.

Также затруднено движение на левом берегу, а именно Днепровской набережной, улице Урловская, Здолюуновской, проспекте Николая Бажана и Харьковском шоссе, Бориспольском шоссе, Харьковском переулке, улице Анны Ахматовой, Ревуцкого, проспекте Петра Григоренко, улице Тепловозной, Березневой, Раисы Окипной, Броварском проспекте, улице Крайняя, бульваре Петрова, улице Оноре де Бальзака и Дарницком шоссе.

Киев сковали пробки: картаНапомним, в КГГА посоветовали киевским автомобилистам быть осторожными на дорогах во вторник, 22 октября. На магистралях прогнозируют слабую видимость, вызванную туманами. Видимость составит 200-500 м.

Кроме того, на проспекте Николая Бажана частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтом дороги. Ограничение продлится 22 октября с 7:00 до 20:00 и 23 октября с 7:00 до 22:00. Речь идет об участке дороги на проспекте Бажана между Харьковской площадью и станцией метро "Харьковская".

В Киеве ожидается туман Кличко собирает заседание Киеврады на 24 октября
Новости Украины Киевпробки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь