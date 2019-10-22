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Київ скували пробки: карта

Новини » Суспільство    22.10.2019 - 18:25
Київ скували пробки: карта
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися на обох берегах

У Києві у вівторок ввечері, 22 жовтня, утворилися численні пробки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

На правому березі пробки утворилися на вулиці Констянтиновской, Ярославської, Набережно-Хрещатицькій, Богатирській, проспекті Степана Бандери, вулиці Маршала Малиновського, Мінському проспекті, вулиці Полярній, Автозаводському провулку, проспекті Правди, вулиці Луговій, Новозабарской, Бережанської, Кирилівської, Сирецької, Куренівської, Олени Теліги, Миколи Подвойського, Дорогожицької, проспекті Перемоги, вулиці Дегтярівській, Парково-Сирецької, Антона Цедика, Выборзкой, Гарматній, Вадима Гетьмана, Смоленської, проспекті Леся Курбаса, Валерія Лобановського та Повітрофлотському проспекті, вулиці Максима Кривоноса, Народної, бульварі Дружби народів, вулиці Антоновича, Саперно-Слобідській, Залізничному шосе, Військовому проїзді, Столичному шосе, Наднепровском шосе, бульварі Лесі Українки, вулиці Лаврська, Московська, Михайла Грушевського.

Київ скували пробки: картаТакож пробки спостерігаються Північному мосту і мосту Метро.

Також ускладнений рух на лівому березі, а саме Дніпровської набережної, вулиці Урлівська, Здолюуновской, проспекті Миколи Бажана та Харківському шосе, Бориспільському шосе, Харківському провулку, вулиці Анни Ахматової, Ревуцького, проспекті Петра Григоренка, вулиці Тепловозної, Березневой, Раїси Окіпної, Броварському проспекті, вулиці Крайня, бульварі Петрова, вулиці Оноре де Бальзака та Дарницькому шосе.

Київ скували пробки: карта

Нагадаємо, у КМДА порадили київським автомобілістам бути обережними на дорогах у вівторок, 22 жовтня. На магістралях прогнозують слабку видимість, що викликана туманами. Видимість становитиме 200-500 м.

Крім того, на проспекті Миколи Бажана частково обмежать рух транспорту у зв'язку із ремонтом дороги. Обмеження триватиме 22 жовтня із 7:00 до 20:00 і 23 жовтня із 7:00 до 22:00. Йдеться про ділянку дороги на проспекті Бажана між Харківською площею і станцією метро "Харківська".

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