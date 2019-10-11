Киев сковали пробки: карта

Пробки образовались как на правом, так и на левом берегу столицы
В пятницу вечером, 11 октября, в Киеве образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.
Движение автомобилей затруднено на Большой кольцевой дороге и проспекте Победы в районе станций метро "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Берестейская", "Шулявская". Также пробки наблюдаются на улице Богатырской, проспекте Степана Бандеры, ул. Ильенко, ул. Сечевых стрельцов, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, а также на бульваре Дружбы Народов (в направлении моста Патона).
Кроме того, затруднено движение на Голосеевском проспекте и Стратегическом шоссе (в сторону выезда из Киева), на проспекте Науки, ул. Крещатик и Саперно-Слободской.
Пробки наблюдаются возле станций метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Печерская", "Теремки", "Кловская" и "Гидропарк".
Также затруднение движения автомобилей наблюдается на мосту Метро, Дарницком и Южном мостах (в сторону левого берега).
Пробки наблюдаются на Днепровской набережной, Броварском проспекте (в районе метро "Черниговская" и "Лесная"), проспекте Соборности и Юрия Гагарина, Харьковском шоссе, ул. Евгения Сверстюка и Раисы Окипной.
Кроме того, в Киеве на выходные, 13 и 14 октября, изменится график движения общественного транспорта в связи со строительством Шулявского путепровода.