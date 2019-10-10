В Киеве общественный транспорт изменит график из-за строительства Шулявского моста

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

График работы транспорта изменится 13 и 14 октября

В Киеве на выходных, 13 и 14 октября, изменится график движения общественного транспорта в связи со строительством Шулявского путепровода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Таким образом, закрывается движение троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 92Н, 93Н, 94Н на участке от станции метро "Нивки" до Воздухофлотского путепровода.

На этот период организуется временный троллейбусный маршрут №5А, который будет курсировать по маршруту "ул. Чернобыльская - вул. Белицкая" по трассе: вул. Ирпенская – вул. Чернобыльская – вул. Феодоры Пушиной – просп. Академика Палладина – Кольцевая дорога – ул. Победы – ул. Даниила Щербаковского – вул. Маршала Гречка – ул. Северо-Сырецкая, в обратном направлении – вул. Северо-Сырецкая – вул. Маршала Гречка – вул. Даниила Щербаковского – просп. Победы – просп. Академика Палладина – вул. Академика Ефремова – вул. Чернобыльская – вул. Ирпенская.

Также вносятся временные изменения в трассу следования ночных троллейбусных маршрутов:

троллейбусный маршрут № 92Н "Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) – просп. Свободы", организуется по трассе: просп. Свободы – вул. В. Порика – просп. Правды – ул. Маршала Гречка – вул. Стеценко – вул. Академика Щусева – вул. Ю. Ильенко – вул. Сечевых Стрельцов – ул. В. Черновола просп. Воздухофлотский – вул. И. Огиенко – вул. Георгия Кирпы – вул. Ползунова – ул. И. Огиенко – просп. Воздухофлотский (в обратном направлении вул. Народного Ополчения) – Международный аэропорт "Киев" (Жуляны);

троллейбусный маршрут № 93Н "вул. Чернобыльская - ст. м. "Площадь Льва Толстого", организуется по трассе: вул. Чернобыльская – ул. Академика Ефремова – просп. Академика Палладина – просп. Победы – ул. Д. Щербаковского – вул. Стеценко – вул. Академика Щусева – вул. Ю. Ильенко – вул. Сечевых Стрельцов – вул. В. Черновола просп. Победы – ул. Т. Шевченко – вул. Большая Васильковская – ст. м "Площадь Льва Толстого" (в обратном направлении вул. Льва Толстого – вул. Владимирская – ул. Тараса Шевченко);

троллейбусный маршрут № 94Н "просп. Леся Курбаса – ст. м. "Площадь Льва Толстого", организуется по трассе: просп. Леся Курбаса – Кольцевая дорога – ул. Победы – ул. Д. Щербаковского – вул. Стеценко – вул. Щусева – вул. Ю. Ильенко – вул. Сечевых Стрельцов – вул. В. Черновола просп. Победы – ул. Т. Шевченко – ул. Большая Васильковская – ст. м. "Площадь Льва Толстого" (в обратном направлении вул. Льва Толстого – вул. Владимирская – бул. Тараса Шевченко).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 14 октября в центре Киева запретят движение транспорта в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийском". Также в этот день будет проблена работа метрополитена на один час.

Кроме того, 15 октября в Киеве ограничат движение автотранспорта на Надднепрянском шоссе.