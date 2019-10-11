Київ скували пробки: карта

У п'ятницю ввечері, 11 жовтня, в Києві утворилися численні пробки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

Пробки на правому березі

Ускладнено Рух автомобілів на Великій кільцевій дорозі та проспекті Перемоги в районі станцій метро "Житомирська", "Святошин", "Нивки", "Берестейська", "Шулявська". Також затори спостерігаються на вулиці Богатирській, проспекті Степана Бандери, вул. Іллєнка, вул. Січових стрільців, бульварах Тараса Шевченка та Лесі Українки, а також на бульварі Дружби Народів (в напрямку моста Патона).

Крім того, ускладнено рух на Голосіївському проспекті і Стратегічному шосе (в бік виїзду з Києва), на проспекті Науки, ул. Хрещатик і Саперно-Слобідській.

Пробки спостерігаються біля станцій метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Печерська", "Теремки", "Кловська" і "Гідропарк".

Також утруднення руху автомобілів спостерігається на мосту Метро, Дарницькому та Південному мостах (у бік лівого берега).

Пробки на лівому березі

Затори спостерігаються на Дніпровській набережній, Броварському проспекті (в районі метро "Чернігівська" і "Лісова"), проспекті Соборності і Юрія Гагаріна, Харківському шосе, вул. Євгена Сверстюка та Раїси Окіпної.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в центрі столиці в понеділок, 14 жовтня, заборонять рух транспорту, а також роботу метро продовжать на годину у зв'язку з футбольним матчем.

Крім того, в Києві на вихідні, 13 і 14 жовтня, зміниться графік руху громадського транспорту у зв'язку з будівництвом Шулявського шляхопроводу.