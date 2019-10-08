Киев сковали пробки: карта

В Киеве во вторник вечером, 8 октября, образовались многочисленные пробки на обоих берегах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

На правом берегу пробки образовались на улице Юрия Илльенка, Татарской, Глыбочицком проезде, улице Дегтяревской, Маршала Рыбалки, Вячеслава Черновола, Сечевых Стрельцов, Григория Андрущенко, проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, улице Олеся Гончара, Саксаганского, Хрещатике, Жилянской, Шота Руставели, большой Васильковской, Рогнидинского, бульваре Леси Украинки, улице Круглоуниверситетской, Крутом спуске, улице Бульварно-Кудрявской, Елены Телиги, Выборзкой, Вадима Гетьмана, Стеценка, проспекте Степана Бандеры, улице Богатырской, Сирецкой, Кирилловской, Набережно-Крещатицкой, Лаврской, генерала Алмазова, проулке Евгения Гуцала, улице Панаса Мирного, Саперно-Слободской, Набережно-Рыбальской, Электриков, проспекте Науки.

Также затруднено движение на мосту Метро.

На левом берегу движение затруднено на Днепровской набережной, улице Здолбуновской, Урловской, Харьковском шоссе, проспекте Григория Григоренко, улице Анны Ахматовой, улице Декабристов, Тепловозной, Дарницком шоссе, улице Березнева, проспекте Юрия Гагарина, улице Гната Хоткевича, бульваре Верховного совета, улице Евгения Сверстюка, раисы Окипной, бульваре Перова, улице Оноре де Бальзака.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на эстакаде Южного моста до конца октября будет ограничено движение автомобильного транспорта в сторону левого берега. Ограничение движения вызвано проведением замены деформационного шва.

Кроме того, в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение автотранспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.