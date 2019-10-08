Київ скували пробки: карта

У Києві у вівторок ввечері, 8 жовтня, утворилися численні затори на обох берегах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

На правому березі пробки утворилися на вулиці Юрія Іллєнка, Татарської, Глыбочицком проїзді, вулиці Дегтярівській, Маршала Рибалки, В'ячеслава Чорновола, Січових Стрільців, Григорія Андрущенко, проспекті Перемоги, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Олеся Гончара, Саксаганського, Хрещатику, Жилянській, Шота Руставелі, великій Васильківській, Рогнидинского, бульварі Лесі Українки, вулиці Круглоуніверситетській, Крутому спуску, вулиці Бульварно-Кудрявській, Олени Теліги, Выборзкой, Вадима Гетьмана, Стеценка, проспекті Степана Бандери, вулиці Богатирській, Сирецької, Кирилівської, Набережно-Хрещатицькій, Лаврській, генерала Алмазова, провулку Євгена Гуцала, вулиці Панаса Мирного, Саперно-Слобідській, Набережно-Рибальській, Електриків, проспекті Науки.

Також ускладнений рух на мосту Метро.

На лівому березі рух ускладнено на Дніпровській набережній, вулиці Здолбунівській, Урловській, Харківському шосе, проспекті Грицька Григоренка, вулиці Анни Ахматової, вулиці Декабристів, Тепловозної, Дарницькому шосе, вулиці Березнева, проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Гната Хоткевича, бульварі Верховної ради, вулиці Євгена Сверстюка, раїси Окіпної, бульварі Перова, вулиці Оноре де Бальзака.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві на естакади Південного мосту до кінця жовтня буде обмежено рух автомобільного транспорту в бік лівого берега. Обмеження руху викликано проведенням заміни деформаційного шва.

Крім того, в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух автотранспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.