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Киев сковали пробки: карта

Новости » Общество    02.10.2019 - 18:16
Киев сковали пробки: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались на обоих берегах

В Киеве вечером, 2 октября, образовались многочисленные пробки на обоих берегах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps.

На правом берегу пробки образовались на улице Набережно-Крещатицкой, Нижнем валу, Глибочицкой, Вознесенском спуске, Кудрявском спуске, улице Сечевых Стрельцов, Некрасовской, Студентской, Вячеслава Черновола, Проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, улице Жилянской, Льва Толстого, Владимирской, Богдана Хмельницкого, Леонтовича, Бульварно-Кудрявская, Архитектора Городецкого, Хрещатик, Институтской, Владимирском спуске, Петровской аллее, Парковой дороге, улице Михайла Грушевского, Набережном шоссе, улице Дарвина, Шелковичной, Круглоуниверситетской, Басейной, Саксаганского, бульваре Леси Украинки, улице Большой Житомирской, Николая Гринченка, бульваре Дружбы Народов, Воздухофлотском проспекте, проспекте Леся Курбаса, улице Салютной, Стеценка, Елены Телиги, проспекте Степана Бандеры, улице Кирилловской, Полярной, Минском проспекте.

Также затруднено движение на мосту Метро, Южном мосту.

Киев сковали пробки: картаКроме того, на левом берегу пробки образовались на проспекте Николая Бажана, улице Здолбуновской, проспекте Петра Григоренка, Днепровской набережной, Харьковском шоссе, Дарницком шоссе, улице Березневой, проспекте Павла Тычины, улице Тепловозной, Тампере, проспекте Соборности, улице Евгения Сверстюка, Раисы Окипной, Броварском проспекте, бульваре Перова.

Киев сковали пробки: картаНапомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве из-за проведения марафона массово перекроют движение транспорта с 4 по 6 октября. В частности, будет перекрыто движение на около 40 улицах и трех мостах - Северном, Гаванском и мосте Патона.

Кроме того, до 7 октября в Киеве действуют ограничения движения на Южном мосту со стороны улицы Бойчука. В связи с выполнением противоаварийных работ будет ограничено движение на 1,5 полосах (в направлении Выдубичей).

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