Київ скували пробки: карта

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися на обох берегах

У Києві ввечері, 2 жовтня, утворилися численні затори на обох берегах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Maps.

На правому березі пробки утворилися на вулиці Набережно-Хрещатицькій, Нижньому валу, Глибочицькій, Вознесенському узвозі, Кудрявському узвозі, вулиці Січових Стрільців, Некрасовській, Студентській, В'ячеслава Чорновола, Проспекті Перемоги, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Жилянській, Льва Толстого, Володимирська, Богдана Хмельницького, Леонтовича, Бульварно-Кудрявська, Архітектора Городецького, Хрещатик, Інститутська, Володимирському узвозі, Петровській алеї, Парковій дорозі, вулиці Михайла Грушевського, Набережному шосе, вулиці Дарвіна, Шовковичній, Круглоуніверситетській, Басейної, Саксаганського, бульварі Лесі Українки, вулиці Великій Житомирській, Миколи Грінченка, бульварі Дружби Народів, Повітрофлотському проспекті, проспекті Леся Курбаса, вулиці Салютній, Стеценка, Олени Теліги, проспекті Степана Бандери, вулиці Кирилівській, Полярної, Мінському проспекті.

Також ускладнений рух на мосту Метро, Південному мосту.

Крім того, на лівому березі пробки утворилися на проспекті Миколи Бажана, вулиці Здолбунівській, проспекті Петра Григоренка, Дніпровській набережній, Харківському шосе, Дарницькому шосе, вулиці Березневой, проспекті Павла Тичини, вулиці Тепловозної, Тампере, проспекті Соборності, вулиці Євгена Сверстюка, Миколи Бажана, Броварському проспекті, бульварі Перова.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що

в Києві через проведення марафону масово перекриють рух транспорту з 4 по 6 жовтня. Зокрема, буде перекрито рух на близько 40 вулицях і трьох мостах - Північному, Гаванському та мосту Патона.

Крім того, що до 7 жовтня у Києві діють обмеження руху на Південному мосту з боку вулиці Бойчука. У зв'язку з виконанням протиаварійних робіт буде обмежено рух на 1,5 смугах (в напрямку Видубичів).