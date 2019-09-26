Киев сковали пробки: карта

В Киеве вечером, 26 сентября, образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

Таким образом, на правом берегу столицы пробки образовались на проспекте Победы, улице Гарматная, Выборзкая, бульваре Вацлава Гавела, улице Вадима Гетьмана, проспекте Леся Курбаса, улице Луговой, Оболонском проспекте, улице Богатырская, проспекте Степана Бандеры, улице Новоконстянтиновской, Елены Телиги, Кирилловской, проспекте Героев Сталинграда, улице Набережно-Луговой, Глыбочицкой, Лукьяновской, Соляной, Юрия Илльенка, Беларуской, проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, Голосеевском проспекте, улице Васильковской, Кайсарова, Охтырской, проулке Охтырском, улице Михаила Ломановского, Саперно-Слободской, Джона Маккейна, бульваре Дружбы народов, улице Иоанна Павла II, бульваре Тараса Шевченко, Набережном шоссе, улице Вячеслава Черновола, Сечевых Стрельцов, Николая Пимоненко, Глыбочицкой, Нижнеюрковской, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Луговая, Электриков.

Также пробки наблюдаются возле метро "Академгородок", "Минская", "Лукьяновская", "Шулявская".

На левом берегу пробки наблюдаются на бульваре Перова, улице Евгения Сверстюка, проспекте Соборности, Харьковском шоссе, улице Вифлеемской, Березнева, дарницком шоссе, улице Тепловозной, Канальной, Днепровской набережной, улице Здолбуновская.

Кроме того, затруднено движение на мосту Метро, Южном мосту, Северном мосту.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.

Кроме того, в Киеве с вечера 26 сентября по 7 октября ограничат движение на путепроводе на пересечении ул. Бойчука, ул. Саперно-Слободской и Стратегического шоссе в связи выполнением протиаварийных работ.