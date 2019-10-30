Киев сковали пробки

В среду, 30 октября, в Киеве образовались значительные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Пробки на правом берегу

Затруднено движение транспорта на проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, улице Новая, возле аэропорта "Киев". Также пробки на проспекте Леся Курбаса, проспекте Победы, улице Елены Телиги, улице Семена Скляренко, улице Богатырская, улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая.

Фото: пробки на правом берегу (скриншот Google Maps)

Пробки образовались на улице Жилянская, бульваре Тараса Шевченко, Набережном шоссе, а также на Северному, Дарницкому и Южному мостах и мосту имени Патона.

Пробки на левом берегу

Затруднено движение транспорта на проспекте Генерала Ватутина, Броварском проспекте, проспекте Соборности, проспекте Николая Бажана.

Фото: пробки на левом берегу (скриншот Google Maps)

Напомним, с сегодняшнего дня с 8:10 до 9:20 будут закрывать на вход станцию метро "Золотые ворота".

Кроме того, в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский" между "Динамо" - "Шахтер" перед началом игры (19:30) возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход.