Киев сковали пробки

Утром 29 октября в столице образовались пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу Киеве пробки образовались на улице Богатырская, улице Семена Скляренко, проспекте Героев Сталинграда, улице Юрия Ильенко, возле станции метро "Лукьяновская", Набережном шоссе.

Также затруднено движение транспорта на проспекте Победы, проспекте Валерия Лобановского, проспекте Леся Курбаса, Голосеевском проспекте. В центре Киева значительные пробки не зафиксированы.

Фото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

Кроме того, пробки есть на Северном мосту из-за нескольких дорожно-транспортных происшествий, на Дарницком мосту и мосту Патона.

На левом берегу затруднено движение транспорта на Броварском проспекте, возле станций метро "Левобережная", "Дарница". Также пробки на Дарницком шоссе, проспекте Соборности и Николая Бажана со стороны мостов. Пробки возле станций метро "Осокорки", "Позняки".

Напомним, на эстакады Южного моста до конца октября ограничено движение автомобильного транспорта в сторону левого берега.

Кроме того, в центре в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации ограничили движение автотранспорта. до 10 ноября.