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Киев сковали пробки

Новости » Общество    23.10.2019 - 08:45
Киев сковали пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались на правом берегу

В среду, 23 октября, в столице образовались многочисленные пробки на правом и левом берегах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Правый берег

Затруднено движение транспорта на улице Дегтяревская, улице Юрия Ильенко, улице Сечевых Стрельцов, улице Богатырская, улице Елены Телиги, улице Набережно-Крещатицкая и улице Набережно-Луговая.

Пробки образовались на проспекте Победы от станции метро "Шулявская" до станции метро "Академгородок", а также на проспекте Леся Курбаса, проспекте Комарова, проспекте Валерия Лобановского, Большой Окружной дороге. Зафиксированы пробки на Голосеевском проспекте, возле станций метро "Ипподром", "Выставочный центр", "Васильковская", "Голосеевская".

Киев сковали пробкиФото: пробки на правом берегу (Google Maps)

Затруднено движение транспорта на бульваре Шевченко, а также на Надднепрянском шоссе.

Пробки образовались на Северном мосту, мосту Южном, Дарницком мосту и мосту Патона.

Левый берег

Затруднено движение транспорта со стороны мостов на проспекте Соборности, Дарницком проспекте, Броварском проспекте, проспекте Николая Бажана. Кроме того, пробки образовались возле станций метро "Левобережная", "Бориспольская", "Осокорки", "Славутич".

Киев сковали пробкиФото: пробки на левом берегу (Google Maps)

Напомним, на проспекте Николая Бажана частично ограничат движение транспорта в зв'связи с ремонтом дороги. Ограничение продлится 22 октября с 7:00 до 20:00 и 23 октября с 7:00 до 22:00. Речь идет об участке дороги на проспекте Бажана между Харьковской площадью и станцией метро "Харьковская".

Кроме того, в Киеве на эстакаде Южного моста до конца октября будет ограничено движение автомобильного транспорта в сторону левого берега. Ограничение движения вызвано проведением замены деформационного шва.

Киев сковали пробки: карта В Киеве образовались многочисленные пробки
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