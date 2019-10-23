Киев сковали пробки

Пробки образовались на правом берегу
В среду, 23 октября, в столице образовались многочисленные пробки на правом и левом берегах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.
Затруднено движение транспорта на улице Дегтяревская, улице Юрия Ильенко, улице Сечевых Стрельцов, улице Богатырская, улице Елены Телиги, улице Набережно-Крещатицкая и улице Набережно-Луговая.
Пробки образовались на проспекте Победы от станции метро "Шулявская" до станции метро "Академгородок", а также на проспекте Леся Курбаса, проспекте Комарова, проспекте Валерия Лобановского, Большой Окружной дороге. Зафиксированы пробки на Голосеевском проспекте, возле станций метро "Ипподром", "Выставочный центр", "Васильковская", "Голосеевская".
Фото: пробки на правом берегу (Google Maps)
Затруднено движение транспорта на бульваре Шевченко, а также на Надднепрянском шоссе.
Пробки образовались на Северном мосту, мосту Южном, Дарницком мосту и мосту Патона.
Затруднено движение транспорта со стороны мостов на проспекте Соборности, Дарницком проспекте, Броварском проспекте, проспекте Николая Бажана. Кроме того, пробки образовались возле станций метро "Левобережная", "Бориспольская", "Осокорки", "Славутич".
Фото: пробки на левом берегу (Google Maps)
Напомним, на проспекте Николая Бажана частично ограничат движение транспорта в зв'связи с ремонтом дороги. Ограничение продлится 22 октября с 7:00 до 20:00 и 23 октября с 7:00 до 22:00. Речь идет об участке дороги на проспекте Бажана между Харьковской площадью и станцией метро "Харьковская".
Кроме того, в Киеве на эстакаде Южного моста до конца октября будет ограничено движение автомобильного транспорта в сторону левого берега. Ограничение движения вызвано проведением замены деформационного шва.