Київ скували пробки

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки утворились на правому березі

У середу, 23 жовтня, у столиці утворились численні пробки на правому та лівому берегах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Правий берег

Ускладнений рух транспорту на вулиці Дегтярівська, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Січових Стрільців, вулиці Богатирська, вулиці Олени Теліги, вулиці Набережно-Хрещатицька і вулиці Набережно-Лугова.

Пробки утворились на проспекті Перемоги від станції метро "Шулявська" до станції метро "Академмістечко", а також на проспекті Леся Курбаса, проспекті Космонавта Комарова, проспекті Валерія Лобановського, Великій Окружній дорозі. Зафіксовані пробки на Голосіївському проспекті, біля станцій метро "Іподром", "Виставковий центр", "Васильківська", "Голосіївська".

Фото: пробки на правому березі (Google Maps)

Ускладнений рух транспорту на бульварі Тараса Шевченка, а також на Наддніпрянському шосе.

Пробки утворились на мосту Північному, мосту Південному, Дарницькому мосту та мосту Патона.

Лівий берег

Ускладнений рух транспорту зі сторони мостів на проспекті Соборності, Дарницькому проспекті, Броварському проспекті, проспекті Миколи Бажана. Крім того, пробки утворились біля станцій метро "Лівобережна", "Бориспільська", "Осокорки", "Славутич".

Фото: пробки на лівому березі (Google Maps)

Нагадаємо, на проспекті Миколи Бажана частково обмежать рух транспорту у зв'язку з ремонтом дороги. Обмеження триватиме 22 жовтня з 7:00 до 20:00 і 23 жовтня з 7:00 до 22:00. Мова йде про ділянку дороги на проспекті Бажана між Харківською площею і станцією метро "Харківська".

Крім того, в Києві на естакади Південного мосту до кінця жовтня буде обмежено рух автомобільного транспорту у бік лівого берега. Обмеження руху викликано проведенням заміни деформаційного шва.