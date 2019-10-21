Киев сковали пробки

В понедельник, 21 октября, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах на правом и левом берегах, а также в центре. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу затруднено движение транспорта на проспекте Степана Бандеры, улице Семена Скляренко, улице Елены Телиги, улице Дегтяревская, на проспекте Победы.

Фото: пробки в Киеве на правом берегу (скриншот Google Maps)

Также пробки образовались в центре, а именно на бульваре Тараса Шевченко, улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая, Воздухофлотском проспекте, улице Саксаганского, улице Михаила Грушевского, возле станций метро "Золотые ворота", "Университет".

Также пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, проспекте Леся Курбаса, проспекте Космонавта Комарова, на Голосеевском проспекте, возле станции метро "Выставочный центр", "Ипподром".

Затруднено движение транспорта на четырех мостах, а именно на Северном, Дарницком, Патона и Южном.

Фото: пробки в Киеве на левом берегу (скриншот Google Maps)

На левом берегу столицы образовались пробки на проспекте Генерала Ватутина, Броварском проспекте, проспекте Соборности, Дарницком проспекте, проспекте Николая Бажана. Также возле станций метро "Левобережная", "Бориспольская", а также на Днепровской набережной.

Напомним, синоптики предупредили об ухудшении погоды в ближайший час. Сегодня в ближайший час с удержанием в первой половине дня туман, видимость 200-500 м.

Отметим, на эстакаде Южного моста до конца октября ограничат движение автомобилей в направлении левого берега. Ограничение движения было введено в связи с работами по замене деформационного шва.