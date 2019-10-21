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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в ближайший час

Новости » Общество    21.10.2019 - 08:10
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в ближайший час
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ближайший час с удержанием в первой половине дня туман

Погода в Украине 21 октября резко ухудшится, синоптики предупреждают, что в ближайший ча ожидается туман. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Как отмечается, сегодня в ближайший час с удержанием в первой половине дня туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Напомним, синоптики Украинского Гидрометцентра давали прогноз погоды на 21 октября. Во всех областях тепло, но облачно. В западных областях температура воздуха днем достигнет +20+24, в частности в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. На юге страны потеплеет до +21.

Кроме того, по данным синоптиков, в центре и на севере Украины будет тоже тепло, а днем температура воздуха достигнет +18+22. В частности, в Киеве и Киевской областях будет +20+22. На востоке страны будет прохладнее, днем +19+21.

Отметим, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, уже в четверг, 24 октября, в Сумской и Харьковской областях возможны осадки. Также во второй половине недели температура воздуха в Украине снизится на 2-5 градусов.

Отметим, что бабье лето задержится в Украине до конца следующих выходных - 25-27 октября.

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