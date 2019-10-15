Киев сковали пробки

Во вторник, 15 октября, в столице образовались многочисленные пробки на правом и левом берегах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Правый берег

Затруднено движение транспорта на улице Дегтяревская, улице Юрия Ильенко, улице Сечевых Стрельцов, улице Богатырская, улице Елены Телиги, улице Набережно-Крещатицкая и улице Набережно-Луговая.

Пробки образовались на проспекте Победы от станции метро "Шулявская" до станции метро "Академгородок", а также на проспекте Леся Курбаса, проспекте Комарова, проспекте Валерия Лобановского, Большой Окружной дороге. Зафиксированные пробки на Голосеевском проспекте, возле станций метро "Ипподром", "Выставочный центр", "Васильковская", "Голосеевская".

Фото: пробки на правом берегу (Google Maps)

Затруднено движение транспорта на бульваре Шевченко из-за дорожных работ, а также на Надднепрянском шоссе.

Пробки образовались на Северном мосту, мосту Южном, Дарницком мосту и мосту Патона.

Левый берег

Затруднено движение транспорта со стороны мостов на проспекте Соборности, Дарницком проспекте, Броварском проспекте, проспекте Николая Бажана. Кроме того, пробки образовались возле станций метро "Левобережная", "Бориспольская", "Осокорки", "Славутич".

Фото: пробки на левом берегу (Google Maps)

Напомним, сегодня частично ограничат движение автомобильного транспорта по проспекту Победы. КГГА опубликовала схему объезда.

Кроме того, сегодня будет действовать ограничение движения автотранспорта на Надднепрянском шоссе. Ограничение будет действовать в два этапа - с 10:00 до 11:00 в направлении моста Патона и с 12:00 до 13:00 в направлении Крочуватого.