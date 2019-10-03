Киев сковали пробки

В четверг, 3 октября, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу столицы затруднено движение транспорта на улице Богатырская, улице Семена Скляренко, улице Елены Телиги, улице Набережно-Рыбальская, улице Юрия Ильенко, улице Дегтяревская, улице Сечевых Стрельцов, улице Набережно-Крещатицкая.

Также пробки образовались на Владимирском спуске, Парковой дороге, возле станции метро "Майдан Незалежности", на улице Шелковичная, улице Институтская, улице Михаила Грушевского, улице Липская, частично на бульваре Леси Украинки.

Фото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

По данным Google Maps, пробки зафиксированы на проспекте Победы, начиная от станции метро "Шулявская" и до "Академгородок", а также на проспекте Леся Курбаса, Большой Окружной дороге, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, Надднепрянском шоссе.

Затруднено движение транспорта на четырех мостах, а именно Северном и Южном, а также на Дарницком мосту и мосту Патона.

На левом берегу столицы пробки образовались на проспекте Соборности, Броварском проспекте, Дарницком проспекте, проспекте Бажана, возле станций метро "Бориспольская" и "Лесная".

Напомним, сегодня в Закарпатской области и в Карпатах значительные дожди. Синоптики объявили штормовое предупреждение.