Київ скували пробки

У четвер, 3 жовтня, у Києві утворились численні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі столиці ускладнений рух транспорту на вулиці Богатирська, вулиці Семена Скляренка, вулиці Олени Теліги, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Дегтярівська, вулиці Січових Стрільців, вулиці Набережно-Хрещатицька.

Також пробки утворились на Володимирському узвозі, Парковій дорозі, біля станції метро "Майдан Незалежності", на вулиці Шовковична, вулиці Інститутська, вулиці Михайла Грушевського, вулиці Липська, частково на бульварі Лесі Українки.

Фото: пробки у Києві (скріншот Google Maps)

За даними Google Maps, пробки зафіксовані на проспекті Перемоги, починаючи від станції метро "Шулявська" і до "Академмістечко", а також на проспекті Леся Курбаса, Великій Окружній дорозі, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, Наддніпрянському шосе.

Ускладнений рух транспорту на чотирьох мостах, а саме Північному та Південному, а також на Дарницькому мосту та мосту Патона.

На лівому березі столиці пробки утворились на проспекті Соборності, Броварському проспекті, Дарницькому проспекті, проспекті Миколи Бажана, біля станцій метро "Бориспільська" та "Лісова".

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