Киев сковали пробки

Пробки в Киеве в среду, 18 сентября, образовались преимущественно на правом берегу столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

Так, по состоянию на 16:06 затруднено движение на бульварах Тараса Шевченко и Дружбы народов, на улице Крещатик, Мечникова, Богдана Хмельницкого, Басейной, Большой Васильковской, проспеках Валерия Лобановского и Победы (в районе метро "Шулявская").

Фото: пробки на правом берегу столицы (Google maps)

Также пробки наблюдаются на ул. Набережно-Крещатицкой, Константиновской, Богатырской, Минском проспекте, ул. Ильенка, Большой Житомирской и Набережном шоссе (в районе моста "Метро"). Затруднено движение также возле станций метро "Крещатик", "Золотые Ворота", "Майдан Независимости", "Палац Спорта", "Лукьяновская", "Гидропарк".

На левом берегу столице движение автомобилей затруднено на Броварском проспекте (в районе метро "Левобережная"), частично на Днепровской набережной, проспекте Юрия Гагарина и возле Дарницкой площади.

Фото: пробки на левом берегу Киева (Google maps)

Напомним, ранее Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призвало жителей Киева быть осторожными, поскольку на 19 сентября объявлено штормовое предпреждение.

Ранее РБК-Украина сообщало, что погода в Киеве 19 сентября ухудшится, ожидаются дожди и порывистый ветер, температура до +6 градусов.