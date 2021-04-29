Киев сковали 9-балльные пробки: какие дороги лучше объехать

Правый берег

На правом берегу столицы пробки наблюдаются на бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы Народов, проспекте Победы, проспекте Лобановского, Набережном шоссе, улице Набережно-Крещатицкой, улицы Набережно-Рыбальской, проспекте Степана Бандеры.

Также движение затруднено на улице Елены Телиги, улице Вадима Гетьмана, улице Нижний вал, улице Глыбочицкой, а также на Северном мосту, Гаванском мосту и мосту Метро. На въезде с правого берега на мост Патона также пробки.

Левый берег

На дорогах левого берега Киева также наблюдаются заторы. Движение затруднено на улице Урловской, Днепровской набережной, Харьковском и Дарницком шоссе, Русановской набережной, Броварском проспекте, улице Гната Хоткевича, бульваре Перова, Братиславской улице и улице Оноре де Бальзака.