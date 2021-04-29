Київ скували 9-бальні затори: які дороги краще оминути

Правий берег

На правому березі столиці затори спостерігаються на бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби Народів, проспекті Перемоги, проспекті Лобановського, Набережному шосе, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Набережно-Рибальській, проспекті Степана Бандери.

Також рух ускладнено на вулиці Олени Теліги, вулиці Вадима Гетьмана, вулиці Нижній вал, вулиці Глибочицькій, а також на Північному мосту, Гаванському мосту та мосту Метро. На в'їзді з правого берегу на міст Патона також затори.

Лівий берег

На дорогах лівого берега Києва також спостерігаються затори. Рух ускладнено на вулиці Урлівській, Дніпровській набережній, Харківському та Дарницькому шосе, Русанівській набережній, Броварському проспекті, вулиці Гната Хоткевича, бульварі Перова, Братиславській вулиці та вулиці Оноре де Бальзака.