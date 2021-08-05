В Киев из Ровно вертолетом перевезли 6-месячного мальчика с тяжелым заболеванием легких

Вертолет Нацполиции перевез из Ровно в больницу Киева тяжелобольного шестимесячного мальчика. Медики диагностировали у ребенка сепсис и двустороннюю бактериальную деструкцию легких.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Украины .

"Сегодня шестимесячного мальчика успешно транспортировали вертолетом Нацполиции из Ровенской областной детской больницы. У маленького пациента сепсис и двустороннее бактериальное расстройство легких", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в дальнейшем ребенок будет проходить лечение в столичной Национальной специализированной детской больнице "Охматдет".

В Минздраве напомнили, что в рамках проекта аэромедицинской эвакуации приоритет в оказании помощи оказывается пациентам с острой задержкой кровообращения, проблемами сердечно-сосудистой системы и нарушениями мозгового кровообращения, а также с тяжелыми травмами.

Экспериментальный проект предполагает транспортировку тяжелых пациентов из 14 областных центров. В нем будут задействованы силы Нацполиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Фото: шестимесячного мальчика с тяжелым поражением легких перевезли в больницу Киева (facebook.com/moz.ukr)