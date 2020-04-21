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Київ розробив план поетапного послаблення карантину

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 12:15
Київ розробив план поетапного послаблення карантину
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідну заяву зробив мер Києва Віталій Кличко

Київ розробив план поетапного послаблення карантину, оголошеного у столиці у звязку з пандемією коронавірусу. Про це заявив мер міста Віталій Кличко у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Очільник міста зазначив, що необхідно пройти пік хвороби.

"План поетапного послаблення обмежень розробила і столиця. Ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що місто має розвиватись. Що нам потрібно оживляти економіку. Ми повинні пройти пік хвороби. Його в Україні та місті очікуємо за тиждень-два. Після цього, виходячи з ситуації, будемо впроваджувати поступове послаблення обмежувальних заходів", - заявив Кличко.

Нагадаємо, в Києві за добу через коронавірус померли ще двоє людей. Кличко зазначив, за добу заразилися коронавірусом у Києві 42 людини. Всього в столиці інфікувалися 892 людини.

Як писало РБК-Україна, головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що число заражених коронавірусом в Україні вже могло б досягти 180 тисяч у разі, якби в Україні не ввели карантин.

Коронавірус в Києві: за добу померли ще дві людини При відсутності карантину коронавірусів могли заразитися майже 200 тис. українців
Новини України Віталий КличкоКиївКоронавірус
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