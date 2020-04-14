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Киев разрабатывает план смягчения карантина

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 19:49
Киев разрабатывает план смягчения карантина
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Город начнет выходить из жесткого карантина при условии снижения заболеваемости после Пасхи

Власти Киева готовят программу постепенного выхода из режима строгих карантинных ограничений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

По словам главы КГГА Виталия Кличко, в случае снижения числа инфицированных коронавирусом через неделю после Пасхальных праздников, Киев будет рассматривать вопрос ослабления карантина. В противном случае ограничения могут усилить.

"Воплощение этого плана напрямую будет зависеть от того, каким будет количество больных после Пасхи. Наша главная задача - не допустить вспышки заболевания. И мы делаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса", - отметил Кличко.

Он также заявил, что невозможно спрогнозировать пик заболеваемости COVID-19 в Киеве.

"Я общался со многими эпидемиологами, в том числе и с директором известного в мире института имени Роберта Коха. И я просил просчитать, когда Украина и, в частности, Киев может достичь пика заболеваемости. Так вот, он сказал, что у него нет ответа на этот вопрос", - сообщил мэр столицы.

Ранее Кличко заявил, что точной даты открытия метро в Киеве пока что нет. По его словам, все будет зависеть от ситуации с распространением вируса.

Также сообщалось, что в Кабинете министров готовы запустить экономику Украины с мая при условии снижения количества заражений COVID-19. Также условие для завершения карантина 24 апреля назвали в Министерстве здравоохранения.

По состоянию на 14 апреля, в Киеве зафиксирован 571 случай коронавируса. В целом в Украине COVID-19 подтвердили в 3372 граждан.

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Новости Украины КиевВиталий КличкоКГГАКиевКоронавирус
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