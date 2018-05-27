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Киев рассчитывает на поддержку Грузии в создании Украинской автокефальной церкви, - Парубий

НовостиПолитика    27.05.2018 - 06:45
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Парубий находится в Грузии 25-27 мая

Украина рассчитывает на поддержку Грузинской православной церкви и Святейшего Патриарха Ильи II в стремлении Киева создать Украинскую православную автокефальную церковь. Об этом заявил председатель Верховной Рады (ВР) Украины Андрей Парубий 26 мая в Грузии, передает пресс-центр ВР.

"Восстановление автокефалии, век которой Грузия отмечала в прошлом году, фактически нога в ногу шло с восстановлением государственности. Независимая церковь и независимое государство строились вместе - и Грузия знает вес и цену важности своей независимой церкви", - отметил Парубий во время брифинга, посвященного празднованию 100-летия первой республики Грузия.

Он выразил надежду на поддержку Грузинской православной церкви и Святейшего Патриарха Ильи II в стремлениях Украины.

"Мы очень рассчитываем на поддержку и Патриарха, и Грузинской православной церкви стремлений Украины и всех украинцев к созданию Украинской православной автокефальной церкви. Надеюсь, что на уровне президента и спикера (Грузии - ред.) эта идея поддержана полностью, и я очень надеюсь, что и Патриарх эту идею поддержит", - отметил Парубий.

Спикер ВР сказал, что знает, что Святейший Патриарх Илия II "очень часто" встречается с украинскими епархами и "он понимает и знает важность восстановления украинской православной автокефальной церкви".

Напомним, председатель ВР находится в Грузии 25-27 мая.

Председатель ВР выступил на круглом столе в Тбилиси, посвященном усилению сотрудничества между странами на межпарламентском уровне.

Во время своего выступления он отметил, что вступление в НАТО и ЕС для Украины и Грузии являются ключевыми приоритетами.

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Теги публикации: Грузия, церковь, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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