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Вступление в НАТО и ЕС для Украины и Грузии являются ключевыми приоритетами, - Парубий

НовостиПолитика    26.05.2018 - 23:59
Фото: встреча в Тбилиси (rada.gov.ua)
Фото: встреча в Тбилиси (rada.gov.ua)

Председатель ВР посетил Грузию

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий принял участие в торжественной церемонии, посвященной 100-летию первой демократической республики Грузия. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВР.

Председатель ВР выступил на круглом столе в Тбилиси, посвященном усилению сотрудничества между странами на межпарламентском уровне. Во время своего выступления он отметил насколько близка история Украины и Грузии.

Спикер сказал, что во время круглого стола обговаривались более тесные форматы сотрудничества между странами. 

Сообщается, что в Киеве 9  июня состоится форум с участием спикеров Грузии, Молдовы, Украины, "где должно быть провозглашено начало создания Межпарламентской ассамблеи Украина-Молдова-Грузия". Посетят также это мероприятие спикеры из Литвы и Польши.

"Наши три государства имеют общее то, что часть их территории оккупирована, - это, очевидно, наиболее ключевой вопрос между нашими тремя странами. Это те вопросы, которые сочетают нас в совместной борьбе и в защите всего цивилизованного мира", - отметил Парубий.

Он добавил, что проведение Украиной Парламентской ассамблеи НАТО в 2019 году - хороший знак.

"И это будет важный сигнал, знак на пути в НАТО", - сказал Парубий, подчеркивая, что у Украины с Грузией не только общее прошлое и общее настоящее, но и общее будущее в НАТО и в ЕС.

Напомним, Парубий находится с визитом в Грузии 25-27 мая.

 

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Теги публикации: Андрей Парубий, Грузия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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