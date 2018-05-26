Вступление в НАТО и ЕС для Украины и Грузии являются ключевыми приоритетами, - Парубий

Председатель ВР посетил Грузию

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий принял участие в торжественной церемонии, посвященной 100-летию первой демократической республики Грузия. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВР.

Председатель ВР выступил на круглом столе в Тбилиси, посвященном усилению сотрудничества между странами на межпарламентском уровне. Во время своего выступления он отметил насколько близка история Украины и Грузии.

Спикер сказал, что во время круглого стола обговаривались более тесные форматы сотрудничества между странами.

Сообщается, что в Киеве 9 июня состоится форум с участием спикеров Грузии, Молдовы, Украины, "где должно быть провозглашено начало создания Межпарламентской ассамблеи Украина-Молдова-Грузия". Посетят также это мероприятие спикеры из Литвы и Польши.

"Наши три государства имеют общее то, что часть их территории оккупирована, - это, очевидно, наиболее ключевой вопрос между нашими тремя странами. Это те вопросы, которые сочетают нас в совместной борьбе и в защите всего цивилизованного мира", - отметил Парубий.

Он добавил, что проведение Украиной Парламентской ассамблеи НАТО в 2019 году - хороший знак.

"И это будет важный сигнал, знак на пути в НАТО", - сказал Парубий, подчеркивая, что у Украины с Грузией не только общее прошлое и общее настоящее, но и общее будущее в НАТО и в ЕС.

Напомним, Парубий находится с визитом в Грузии 25-27 мая.