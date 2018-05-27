Социальные страницы
Курси валют
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Київ розраховує на підтримку Грузії у створенні Української автокефальної церкви, - Парубій

НовиниПолітика    27.05.2018 - 06:45
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Парубій перебуває в Грузії 25-27 травня

Україна розраховує на підтримку Грузинської православної церкви і Святішого Патріарха Іллі II в прагненні Києва створити Українську православну автокефальну церкву. Про це заявив голова Верховної Ради (ВР) України Андрій Парубій 26 травня в Грузії, передає прес-центр ВР.

"Відновлення автокефалії, вік якої Грузія відзначала минулого року, фактично нога в ногу йшло з відновленням державності. Незалежна церква і незалежна держава будувалися разом - і Грузія знає вагу та ціну важливості своєї незалежної церкви", - зазначив Парубій під час брифінгу, присвяченого святкуванню 100-річчя першої республіки Грузія.

Він висловив надію на підтримку Грузинської православної церкви і Святішого Патріарха Іллі II в прагненнях України.

"Ми дуже розраховуємо на підтримку і Патріарха, і Грузинської православної церкви прагнень України і всіх українців до створення Української православної автокефальної церкви. Сподіваюся, що на рівні президента і спікера (Грузії - ред.) ця ідея підтримана повністю, і я дуже сподіваюся, що і Патріарх цю ідею підтримає", - зазначив Парубій.

Спікер ВР сказав, що знає, що Святіший Патріарх Ілія II "дуже часто" зустрічається з українськими епархами і "він розуміє і знає важливість відновлення української автокефальної православної церкви".

Нагадаємо, голова ВР знаходиться в Грузії 25-27 травня.

Голова ВР виступив на круглому столі в Тбілісі, присвяченому посиленню співпраці між країнами на міжпарламентському рівні.

Під час свого виступу він зазначив, що вступ до НАТО та ЄС для України та Грузії є ключовими пріоритетами.

Вступ в ЄС і НАТО для України і Грузії є ключовими пріоритетами, - Парубій Кириленко пропонує забезпечити держохороною приміщення УПЦ КП
Теги публікації: Грузія, церковь, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Це для мене те ж саме, як маму образити": MELOVIN зробив заяву про концерти в Росії
"Ми дуже раді таким новинам": в Харкові абітурієнтка почала народжувати під час здачі ЗНО
"Надто красива": Ані Лорак підкорила зовнішністю відомого режисера (фото)
Холостяк 8 сезон: хто переміг у шоу
On Top