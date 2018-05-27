Київ розраховує на підтримку Грузії у створенні Української автокефальної церкви, - Парубій

Парубій перебуває в Грузії 25-27 травня

Україна розраховує на підтримку Грузинської православної церкви і Святішого Патріарха Іллі II в прагненні Києва створити Українську православну автокефальну церкву. Про це заявив голова Верховної Ради (ВР) України Андрій Парубій 26 травня в Грузії, передає прес-центр ВР.

"Відновлення автокефалії, вік якої Грузія відзначала минулого року, фактично нога в ногу йшло з відновленням державності. Незалежна церква і незалежна держава будувалися разом - і Грузія знає вагу та ціну важливості своєї незалежної церкви", - зазначив Парубій під час брифінгу, присвяченого святкуванню 100-річчя першої республіки Грузія.

Він висловив надію на підтримку Грузинської православної церкви і Святішого Патріарха Іллі II в прагненнях України.

"Ми дуже розраховуємо на підтримку і Патріарха, і Грузинської православної церкви прагнень України і всіх українців до створення Української православної автокефальної церкви. Сподіваюся, що на рівні президента і спікера (Грузії - ред.) ця ідея підтримана повністю, і я дуже сподіваюся, що і Патріарх цю ідею підтримає", - зазначив Парубій.

Спікер ВР сказав, що знає, що Святіший Патріарх Ілія II "дуже часто" зустрічається з українськими епархами і "він розуміє і знає важливість відновлення української автокефальної православної церкви".

Нагадаємо, голова ВР знаходиться в Грузії 25-27 травня.

Голова ВР виступив на круглому столі в Тбілісі, присвяченому посиленню співпраці між країнами на міжпарламентському рівні.

Під час свого виступу він зазначив, що вступ до НАТО та ЄС для України та Грузії є ключовими пріоритетами.