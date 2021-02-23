В Киев с рабочим визитом прибыл глава МИД Литвы

Сегодня, 23 февраля, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис прибыл с рабочим визитом в Киев. Начал он его из почтения памяти погибшим украинским защитникам от российской агрессии.
"Рад приветствовать министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в его первом визите в Украину. Литва - важный союзник и настоящий друг Украины, партнер в Люблинском треугольнике. Мы почтили павших украинских героев, которые защитили Украину и Европу от агрессии РФ", - написал Кулеба.
Фото: Габриелюс Ландсбергис и Дмитрий Кулеба возле Стены памяти павших защитников Украины на стенах Свято-Михайловского Златоверхого монастыря. (https://twitter.com/DmytroKuleba)
Отметим, Габриелюс Ландсбергис будет находиться в Украине с рабочим визитом в период с 23 по 24 февраля.
Напомним, министры внешнеполитических ведомств Украины и Литвы обсудят укрепление стратегического партнерства между странами, поддержку усилий Украины по восстановлению суверенитета и территориальной целостности, противодействие гибридным угрозам и взаимодействие в рамках международных организаций.
Также ранее Ландсбергис заявил, что поддерживает официальную позицию Литвы по закупке российской COVID-вакцины. Он отметил, что Литва не хочет финансировать войну на Донбассе.
Кроме того, Литва поддерживает создание международной Крымской платформы, а также планирует участвовать в ее деятельности.