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В Киев с рабочим визитом прибыл глава МИД Литвы

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 23 февраля, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис прибыл с рабочим визитом в Киев. Начал он его из почтения памяти погибшим украинским защитникам от российской агрессии.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

"Рад приветствовать министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в его первом визите в Украину. Литва - важный союзник и настоящий друг Украины, партнер в Люблинском треугольнике. Мы почтили павших украинских героев, которые защитили Украину и Европу от агрессии РФ", - написал Кулеба.

Фото: Габриелюс Ландсбергис и Дмитрий Кулеба возле Стены памяти павших защитников Украины на стенах Свято-Михайловского Златоверхого монастыря. (https://twitter.com/DmytroKuleba)

Отметим, Габриелюс Ландсбергис будет находиться в Украине с рабочим визитом в период с 23 по 24 февраля.

Напомним, министры внешнеполитических ведомств Украины и Литвы обсудят укрепление стратегического партнерства между странами, поддержку усилий Украины по восстановлению суверенитета и территориальной целостности, противодействие гибридным угрозам и взаимодействие в рамках международных организаций.

Также ранее Ландсбергис заявил, что поддерживает официальную позицию Литвы по закупке российской COVID-вакцины. Он отметил, что Литва не хочет финансировать войну на Донбассе.

Кроме того, Литва поддерживает создание международной Крымской платформы, а также планирует участвовать в ее деятельности.

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