Министр иностранных дел Литвы завтра посетит Украину
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис завтра, 23 февраля, посетит Украину. В рамках официального визита стороны обсудят широкий спектр вопросов.
Сообщается, что Ландсбергис и глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба обсудят укрепление стратегического партнерства между странами, поддержку усилий Украины по восстановлению суверенитета и территориальной целостности, противодействие гибридным угрозам и взаимодействие в рамках международных организаций.
Также министры уделят особое внимание увеличению объемов двусторонней торговли и подготовке Международной конференции по вопросам реформ в Украине.
Отмечается, что это первый визит Габриэлюса Ландсбергиса в Украину после назначения главой МИД Литвы.
Напомним, ранее Ландсбергис заявил, что поддерживает официальную позицию Литвы относительно закупки российской COVID-вакцины. Он отметил, что Литва не хочет финансировать войну на Донбассе.
Кроме того, Литва поддерживает создание международной Крымской платформы, а также планирует участвовать в ее деятельности.