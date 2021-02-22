ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Министр иностранных дел Литвы завтра посетит Украину

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 17:23
Министр иностранных дел Литвы завтра посетит Украину Фото: Габриэлюс Ландсбергис (flickr.com/mfa lithuania)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис завтра, 23 февраля, посетит Украину. В рамках официального визита стороны обсудят широкий спектр вопросов.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Сообщается, что Ландсбергис и глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба обсудят укрепление стратегического партнерства между странами, поддержку усилий Украины по восстановлению суверенитета и территориальной целостности, противодействие гибридным угрозам и взаимодействие в рамках международных организаций.

Также министры уделят особое внимание увеличению объемов двусторонней торговли и подготовке Международной конференции по вопросам реформ в Украине.

Отмечается, что это первый визит Габриэлюса Ландсбергиса в Украину после назначения главой МИД Литвы.

Напомним, ранее Ландсбергис заявил, что поддерживает официальную позицию Литвы относительно закупки российской COVID-вакцины. Он отметил, что Литва не хочет финансировать войну на Донбассе.

Кроме того, Литва поддерживает создание международной Крымской платформы, а также планирует участвовать в ее деятельности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Литва визит в Украину
NEWS
У Зеленского отреагировали на скандальное фото Уруского с Кадыровым
У Зеленского отреагировали на скандальное фото Уруского с Кадыровым
DAILY
Медианадзор. Как в Украине хотят регулировать СМИ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Медианадзор. Как в Украине хотят регулировать СМИ