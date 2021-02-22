Министр иностранных дел Литвы завтра посетит Украину

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис завтра, 23 февраля, посетит Украину. В рамках официального визита стороны обсудят широкий спектр вопросов.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины .

Сообщается, что Ландсбергис и глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба обсудят укрепление стратегического партнерства между странами, поддержку усилий Украины по восстановлению суверенитета и территориальной целостности, противодействие гибридным угрозам и взаимодействие в рамках международных организаций.

Также министры уделят особое внимание увеличению объемов двусторонней торговли и подготовке Международной конференции по вопросам реформ в Украине.

Отмечается, что это первый визит Габриэлюса Ландсбергиса в Украину после назначения главой МИД Литвы.