Киев призывает "Нафтогаз" достичь компромисса в вопросе решения задолженности

Киев просит "Нафтогаз" возобновить газоснабжение в городе

Город призывает "НАК "Нафтогаз" к конструктивному разрешению ситуации с долгами и нахождению разумного компромисса, где бы, в первую очередь, учитывались интересы потребителей, а уже потом финансовые интересы сторон. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Отвечая на вопрос о последствиях, которые могут быть вызваны позицией НАК "Нафтогаз" не заключать соглашение с КП "Киевтеплоэнерго", заместитель председателя КГГА заявил, что уже сейчас "почти три тысячи домов остаются без горячей воды, а с 1-го августа, если вопрос не решится, в аналогичной ситуации окажется весь Киев".

"Очень важная вещь: без газоснабжения могут остаться наши ТЭЦ, которые производят, кроме тепла, и электроэнергию. Это уже предпосылки для возникновения чрезвычайной ситуации, ведь мы будем иметь дефицит электроэнергии в городе", – подчеркнул Пантелеев.

По его словам, ситуация очень серьезная, и рисков очень много. Городская власть прилагает все усилия, чтобы найти конструктив с "Нафтогазом".

"Вопрос долгов обязательно нужно решать, но это необходимо делать отдельно. При этом город не должен подвергаться технический коллапс", – убежден Пантелеев.

Заместитель председателя КГГА отметил, что неправильно перекладывать долг в размере почти 5 млрд грн на КП "Киевтеплоэнерго", ведь часть долга-1,2 млрд грн, составляют штрафные санкции без источника погашения.

"Эта часть задолженности является спорной и до сих пор решается в судах между "Киевэнерго" и "Нафтогазом". Переадресация их на городское предприятие неизбежно приведет к банкротству последнего. Поэтому такой долг возлагать на городское предприятие просто противозаконно", – сказал заместитель председателя КГГА.

Следует отметить, что задолженность ПАО "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз" составляет 4,8 млрд грн. Она включает в себя почти 3 млрд грн долгов населения, почти миллиард – долг государственного бюджета за предоставленные льготы и субсидии, теплоснабжения бюджетных учреждений, разницы в тарифах, а еще около 1,2 млрд грн – начисленных штрафов и пени.

Он призвал "Нафтогаз" к конструктивному разговору в вопросе долгов.

По данным КГГА, НАК "Нафтогаз" отказался заключать соглашение с новым исполнителем услуги горячего водоснабжения и отопления в Киеве – "Киевтеплоэнерго": газопоставляющая компания заявляет, что сделка будет заключена только после того, как городское предприятие согласится взять на себя долговые обязательства предыдущего исполнителя услуг – ПАО "Киевэнерго".