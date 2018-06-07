Київ закликає "Нафтогаз" дійти компромісу в питанні вирішення заборгованості

Київ просить "Нафтогаз" відновити газопостачання у місті

Місто закликає "НАК "Нафтогаз" до конструктивного вирішення ситуації з боргами та знайдення розумного компромісу, де б, у першу чергу, враховувалися інтереси споживачів, а вже потім фінансові інтереси сторін. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Відповідаючи на запитання про наслідки, що можуть бути спричинені позицією НАК "Нафтогаз" не укладати угоду з КП "Київтеплоенерго", заступник голови КМДА заявив, що вже зараз "майже три тисячі будинків залишаються без гарячої води, а з 1-го серпня, якщо питання не вирішиться, в аналогічній ситуації опиниться весь Київ".

"Дуже важлива річ: без газопостачання можуть залишитися наші ТЕЦ, які виробляють, крім тепла, й електроенергію. Це вже передумови для виникнення надзвичайної ситуації, адже ми будемо мати дефіцит електроенергії в місті", – підкреслив Пантелеєв.

За його словами, ситуація дуже серйозна, і ризиків дуже багато. Міська влада докладає всіх зусиль, щоб знайти конструктив із "Нафтогазом".

"Питання боргів обов’язково треба вирішувати, але це необхідно робити окремо. При цьому місто не повинне наражатися на технічний колапс", – переконаний Пантелеєв.

Заступник голови КМДА зауважив, що неправильно перекладати борг у розмірі майже 5 млрд грн на КП "Київтеплоенерго", адже частину боргу, 1,2 млрд грн, складають штрафні санкції без джерела погашення.

"Ця частина заборгованості є спірною і досі вирішується в судах між "Київенерго" та "Нафтогазом". Переадресація їх на міське підприємство неминуче призведе до банкрутства останнього. Тому такий борг покладати на міське підприємство просто протизаконно", – сказав заступник голови КМДА.

Слід зазначити, що заборгованість ПАТ "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз" складає 4,8 млрд грн. Вона включає у себе майже 3 млрд грн боргів населення, майже мільярд – борг державного бюджету за надані пільги та субсидії, теплопостачання бюджетних установ, різниці в тарифах, а ще близько 1,2 млрд грн – нарахованих штрафів та пені.

Він закликав "Нафтогаз" до конструктивної розмови у питанні боргів.

За даними КМДА, НАК "Нафтогаз" відмовився укладати угоду з новим виконавцем послуги гарячого водопостачання та опалення у Києві – "Київтеплоенерго": газопостачальна компанія заявляє, що угода буде укладена лише після того, як міське підприємство погодиться взяти на себе боргові зобов’язання попереднього виконавця послуг – ПАТ "Київенерго".