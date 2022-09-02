Киев призвал Анкару закрыть Босфор российским судам, которые перевозят оружие, - WSJ

Киев призвал Анкару блокировать движение российских судов , которые, по данным Украины, перевозили военную технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.
Эти суда отправляются с российской базы в Сирии, а затем проходят через контролируемые Турцией проливы Босфор и Дарданеллы. Это единственный путь, которым российские корабли могут добраться из Средиземного в Черное море.
27 августа российское грузовое судно Sparta II переправило через турецкие проливы в черноморский порт ЗРК С-300. Судно принадлежит московской компании "Оборонлогистика", которая сотрудничает с Минобороны России. Компания находится в санкционном списке США. В "Оборонлогистике" утверждают, что судно перевозило оливковое масло.
Согласно конвенции Монтре, Турция имеет право блокировать заход военных кораблей других стран в Черное море при определенных условиях.
Ранее стало известно, что МИД Украины вызвало посла Турции в связи с информацией о возможной переброске российских систем противовоздушной обороны С-300 из Сирии через Босфор.
Также мы писали, что Россия могла вернуть свои зенитно-ракетные комплексы С-300, которые находились в Сирии. Эти системы могут использовать в войне против Украины.
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