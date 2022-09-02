Киев призвал Анкару закрыть Босфор российским судам, которые перевозят оружие, - WSJ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal .

Эти суда отправляются с российской базы в Сирии, а затем проходят через контролируемые Турцией проливы Босфор и Дарданеллы. Это единственный путь, которым российские корабли могут добраться из Средиземного в Черное море.

27 августа российское грузовое судно Sparta II переправило через турецкие проливы в черноморский порт ЗРК С-300. Судно принадлежит московской компании "Оборонлогистика", которая сотрудничает с Минобороны России. Компания находится в санкционном списке США. В "Оборонлогистике" утверждают, что судно перевозило оливковое масло.

Согласно конвенции Монтре, Турция имеет право блокировать заход военных кораблей других стран в Черное море при определенных условиях.