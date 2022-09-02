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Київ закликав Анкару закрити Босфор російським суднам, які перевозять зброю, - WSJ

Фото: Україна закликала Туреччину закрити Босфор російським суднам (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Київ закликав Анкару блокувати рух російських суден, які, за даними України, перевозили військову техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

Ці судна відправляються з російської бази в Сирії, а потім проходять через контрольовані Туреччиною протоки Босфор і Дарданелли. Це єдиний шлях, яким російські кораблі можуть дістатися з Середземного в Чорне море.

27 серпня російське вантажне судно Sparta II переправило через турецькі протоки в чорноморський порт ЗРК С-300. Судно належить московській компанії "Оборонлогістика", яка співпрацює з Міноборони Росії. Компанія знаходиться в списку санкцій США. В "Оборонлогістиці" стверджують, що судно перевозило оливкову олію.

Згідно з конвенцією Монтре, Туреччина має право блокувати вхід військових кораблів інших країн у Чорне море за певних умов.

Раніше стало відомо, що МЗС України викликало посла Туреччини у зв'язку з інформацією про можливе перекидання російських систем протиповітряної оборони С-300 з Сирії через Босфор.

Також ми писали, що Росія могла повернути свої зенітно-ракетні комплекси С-300, які перебували в Сирії. Ці системи можуть використовувати у війні проти України.

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