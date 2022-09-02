Київ закликав Анкару закрити Босфор російським суднам, які перевозять зброю, - WSJ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal .

Ці судна відправляються з російської бази в Сирії, а потім проходять через контрольовані Туреччиною протоки Босфор і Дарданелли. Це єдиний шлях, яким російські кораблі можуть дістатися з Середземного в Чорне море.

27 серпня російське вантажне судно Sparta II переправило через турецькі протоки в чорноморський порт ЗРК С-300. Судно належить московській компанії "Оборонлогістика", яка співпрацює з Міноборони Росії. Компанія знаходиться в списку санкцій США. В "Оборонлогістиці" стверджують, що судно перевозило оливкову олію.

Згідно з конвенцією Монтре, Туреччина має право блокувати вхід військових кораблів інших країн у Чорне море за певних умов.