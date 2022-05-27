В Киев пришло метеорологическое лето. Весна длилась аж 108 дней

В Киеве с 25 мая началось метеорологическое лето. Средняя температура воздуха в столице поднялась до +15 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

"По данным наблюдений метеостанции "Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского" устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве +15,0°С в сторону ее повышения состоялся 25 мая, что знаменует начало метеорологического лета", - говорится в сообщении.

Метеорологическое лето началось в столице на две недели позже, учитывая многолетние показатели.

Также отмечается, что метеорологическая весна наступила в Киеве 6 февраля и продолжалась аж 108 дней. Она оказалась длиннее на месяц от климатической нормы.