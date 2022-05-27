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До Києва прийшло метеорологічне літо. Весна тривала аж 108 днів

Фото: до Києва прийшло метеорологічне літо (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві з 25 травня розпочалося метеорологічне літо. Середня температура повітря у столиці піднялася до +15 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"За даними спостережень метеостанції "Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського" сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через +15,0°С в бік її підвищення відбувся 25 травня, що знаменує початок метеорологічного літа", - йдеться у повідомленні.

Метеорологічне літо розпочалось у столиці на два тижні пізніше, враховуючи багаторічні показники.

Також зазначається, що метеорологічна весна настала в Києві 6 лютого і тривала аж 108 днів. Вона виявилася довшою на місяць від кліматичної норми.

Нагадаємо, сьогодні, за даними синоптиків, в Україні очікується дещо хмарна, але здебільшого суха погода. Дощі пройдуть лише у західних та північних областях.

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