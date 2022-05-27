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Переменная облачность и кратковременные дожди: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Пятница 27 мая 2022 07:00
Переменная облачность и кратковременные дожди: какой будет погода в Украине сегодня Фото: сегодня в Украине переменная облачность и кратковременные дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 27 мая на большей территории Украины будет сухо с переменной облачностью. Только в западных и северных областях будут идти дожди и вероятны грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине без осадков. Только в северных и большинстве западных областей днем небольшой, местами умеренный дождь, местами гроза.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных, северных и восточных областях местами шквалы до 15-20 м/сек.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +9 +13, днем +19 +22 градуса;
  • на западе ночью +10 +13 градусов, а днем +20 +26;
  • в восточных областях ночью +10 +12, днем +21 +24 градуса;
  • на юге страны ночью +10 +16 градусов, а днем +22 +27;
  • в центральных областях ночью +10 +13, днем +21 +24 градуса.

Переменная облачность и кратковременные дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/сек. Столбики термометра ночью покажут +12 +14, а днем +20 +22.

Переменная облачность и кратковременные дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Напомним, по данным синоптиков, погода в Украине принесет ощутимое похолодание на этих выходных, 28-29 мая.

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