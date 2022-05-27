Переменная облачность и кратковременные дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 27 мая на большей территории Украины будет сухо с переменной облачностью. Только в западных и северных областях будут идти дожди и вероятны грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине без осадков. Только в северных и большинстве западных областей днем небольшой, местами умеренный дождь, местами гроза.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных, северных и восточных областях местами шквалы до 15-20 м/сек.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +9 +13, днем +19 +22 градуса;

на западе ночью +10 +13 градусов, а днем +20 +26;

в восточных областях ночью +10 +12, днем +21 +24 градуса;

на юге страны ночью +10 +16 градусов, а днем +22 +27;

в центральных областях ночью +10 +13, днем +21 +24 градуса.

Погода в Киеве

Сегодня в столице ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/сек. Столбики термометра ночью покажут +12 +14, а днем +20 +22.