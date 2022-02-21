В Киев пришла метеорологическая весна. Зима продолжалась всего 48 дней

Начиная с 6 февраля среднесуточная температура воздуха стабильно превышает 0 градусов. Это свидетельствует о том, что в Киев почти на месяц раньше климатической нормы пришла метеорологическая весна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.
Как отмечают климатологи, зима, которая началась 20 декабря и закончилась 5 февраля, длилась всего 48 дней, что на полтора месяца короче средних многолетних показателей.
Она оказалась самой короткой за всю историю наблюдений, за исключением 2019-2020 гг., когда она вообще не наблюдалась.
"Учитывая прогноз Укридрометцентра, среднесуточные температуры в Киеве и в дальнейшем будут положительными", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным синоптиков, в третьей декаде декабря в Киеве началась метеорологическая зима. С 20 декабря 2021 года среднесуточная температура держалась ниже 0.