В Киев пришла метеорологическая весна. Зима продолжалась всего 48 дней

Начиная с 6 февраля среднесуточная температура воздуха стабильно превышает 0 градусов. Это свидетельствует о том, что в Киев почти на месяц раньше климатической нормы пришла метеорологическая весна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию .

Как отмечают климатологи, зима, которая началась 20 декабря и закончилась 5 февраля, длилась всего 48 дней, что на полтора месяца короче средних многолетних показателей.

Она оказалась самой короткой за всю историю наблюдений, за исключением 2019-2020 гг., когда она вообще не наблюдалась.

"Учитывая прогноз Укридрометцентра, среднесуточные температуры в Киеве и в дальнейшем будут положительными", - говорится в сообщении.