До Києва прийшла метеорологічна весна. Зима тривала лише 48 днів

Починаючи з 6 лютого середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0 градусів. Це свідчить про те, що до Києва майже на місяць раніше кліматичної норми завітала метеорологічна весна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.
Як зазначають кліматологи, зима, яка розпочалась 20 грудня і закінчилась 5 лютого, тривала лише 48 днів, що на півтора місяці коротше за середні багаторічні показники.
Вона виявилась найкоротшою за історію спостережень, за винятком 2019-2020 рр., коли вона взагалі не спостерігалась.
"Зважаючи на прогноз Укргідрометцентру, середньодобові температури у Києві і надалі будуть позитивними", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за даними синоптиків, у третій декаді грудня в Києві почалася метеорологічна зима. З 20 грудня 2021 року середньодобова температура трималася нижче 0.