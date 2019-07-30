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Киев примет чемпионат мира-2021 по мини-футболу

Новости » Спорт    30.07.2019 - 14:04
Киев примет чемпионат мира-2021 по мини-футболу
Фото: Киев примет ЧМ-2021 по мини-футболу (facebook.com/olympic.nsc)

Столица Украины в 2018 году принимала чемпионат Европы по мини-футболу

Исполнительный комитет Международной федерации мини-футбола принял решение провести финал чемпионат мира 2021 года в Киеве. Об этом сообщается в Facebook организации.

Решение о проведение чемпионата мира в Украине было принято на заседании сегодня, 30 июля 2019 года. Единственным конкурентом украинской заявки была столица Сенегала - Дакар. 

 

The decision is here Those who secretly wanted to have the WMF World Cup 2021 in Kyiv, Ukraine was RIGHT. The WMF...

Опубліковано World Minifootball Federation Вівторок, 30 липня 2019 р.

Напомним, в августе 2018 года Киев принимал чемпионат Европы по мини-футболу. В мае того же года в столице Украины также проходил финал главного клубного футбольного турнира Европы - Лиги чемпионов.

Стали известны даты проведения клубного чемпионата мира Сборная Украины по артистическому плаванию финишировала с шестью медалями на ЧМ
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